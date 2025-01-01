След дълго боледуване и сериозни здравословни проблеми на 73 години днес почина бившият премиер на Албания и бивш лидер на албанската Социалистическа партия (СП/PS) Фатос Нано, предаде АТА.

Фатос Нано е служил пет пъти като министър-председател на Албания и е бил начело на Социалистическата партия за период от 14 години. През 2023 г. албанският премиер Еди Рама награди Нано с медал с лента Голяма звезда на обществената признателност за изключителния му принос в изграждането на конституционна и демократична държава, както и за реформата и модернизацията на Социалистическата партия. Нано е известен и като основател на модерната левица в Албания, който не е крил миналото на партията, а я е управлявал и трансформирал към европейски ценности и демократични стандарти, отбелязва агенцията.

„Сбогом, председателю“, написа днес Рама, изразявайки съболезнования на близките на Нано и споделяйки снимка на бившия албански премиер в профила си в социалните мрежи.

„Фатос Нано ще бъде запомнен като либерален и реформаторски лидер. Съболезнования на семейството му, както и на многобройните му приятели и доброжелатели. Незабравим!“, написа в социалните мрежи албанският президент Байрам Бегай.

Съболезнования изказаха и много други официални лица и граждани от страната.