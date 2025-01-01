Регионалният природонаучен музей в Пловдив обогати своята експозиция с нов и впечатляващ експонат - снежен леопард (Panthera uncia).

Природонаучен музей-Пловдив

Тази изключително красива и рядка голяма котка обитава високопланинските райони на Централна Азия - на надморска височина до 5000 метра, съобщиха от културната институция.

Перфектно приспособен към суровите условия, снежният леопард се отличава с гъста козина, мощно тяло, широки лапи и дълга опашка, която му осигурява баланс и топлина.

Този вид е включен в Червения списък на застрашените животни (IUCN) със статус уязвим (Vulnerable) и е символ на усилията за опазване на дивата природа.

🌍✨ Посетителите на музея вече могат да се запознаят отблизо с един от най-величествените и редки представители на семейство "Котки".

Заповядайте в музей и се потопете в магията на дивата природа.