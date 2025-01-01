За четвърта поредна година, в навечерието на Деня на народните будители, хиляди преподаватели, ученици и граждани се включиха във факелно шествие във Враца.

Празничната колона, състояща се от над 300 факли и LED светлини, премина по централната пешеходна зона на града и достигна до сградата на местната администрация, където се състоя тържествено честване на празника.

БГНЕС

Кметът Калин Каменов подчерта значимостта на българските възрожденци за съхраняването на националната идентичност, книжовността, духовността и културата. Той изрази благодарност и към всички съвременни будители, които с достойнство и всеотдайност продължават делото на нашите предци. “Изразявам своята искрена благодарност към родителите и учителите – аплодисменти за тях, защото те са хората, които посяват семената на знанието и възпитават любов към родното и доброто.Всеки от нас носи своята светлина, за да покаже, че е тук – като част от нашето общество, което с труда и духа си допринася за развитието на Враца. Благодаря ви, че сте тук – не само жители, но и гости на нашия град, за да споделим този празник на духа и просвещението. Нека всеки ден с личния си пример пазим и работим за България!”, каза кметът Калин Каменов.

Кулминацията на празничното честване бе „Огънят на признанието“. В знак на почит и благодарност към книжовниците, просветителите и пазителите на българския дух, представители на всяко училище в града се включиха в символичното запалване на огъня със своите факли.