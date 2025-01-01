„Движението на всички влакове в Сърбия е спряно заради сигнал за взривни устройства“, предаде N1, позовавайки се на съобщение от държавния превозвач „Сърбиявоз“.

„На 31 октомври 2025 г. е получено обаждане, съдържащо анонимен сигнал, че във всички влакове и по железопътните линии са поставени взривни устройства", се посочва на уебсайта на сръбските железници.

„Принудени сме временно да спрем движението на всички влакове с цел защита на живота на пътниците и екипажите на влаковете“, заявиха от „Сърбиявоз“.

Внезапно е била прекратена продажбата на билети през деня, а машинистите са били уведомени да спрат движението на композициите до второ нареждане.

Утре ще се проведе голям възпоменателен митинг, с който ще бъде отбелязана една година от рухването на навеса на жп гарата в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души.

Сигнали за взривни устройства във влакове е имало и преди други протести, но досега такива устройства никога не са били откривани.