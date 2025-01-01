Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС – „Новo начало“ Делян Пеевски остро разкритикува решението на Врачанския окръжен съд, който е пуснал на свобода срещу парична гаранция шофьор, обвинен в убийство на пешеходец и бягство от местопроизшествието.

По думите му, това е „поредната демонстрация на пренебрежение към очакванията на хората за справедливост“.

„Стана практика съдът да пуска убийците на пътя. Доверието, което трябва да създава и справедливостта, която трябва да въздава съдът, са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати“, заяви Пеевски.

Той обяви, че ще сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет за проверка на интегритета на състава, постановил решението.

„Практиката да бъдат пускани на свобода извършители на убийства при пътнотранспортни произшествия и бавното правораздаване са особено цинични и тревожни сигнали към близките на жертвите и към обществото. Хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите“, подчерта лидерът на ДПС.

Случаят, по който е взето решението, е от 26 октомври т.г., когато обвиняемият блъснал и убил пешеходец, след което избягал от мястото на инцидента. Прокуратурата е поискала мярка „задържане под стража“, но съдът е постановил освобождаване срещу парична гаранция.