Всяка година в Пловдив и областта се раждат близо 6000 бебета, като около 12% от тях са недоносени или едно на осем деца се ражда недоносено, съобщиха от фондация „Нашите недоносени деца”. Градът се включва в националната инициатива в подкрепа на преждевременно родените деца „Малки стъпки на големи герои“, организирана от фондация „Нашите недоносени деца”, с цел да насърчи устойчивата подкрепа за децата, които се раждат твърде рано и техните семейства.

В Пловдив работят шест неонатологични отделения, като четири от тях са с най-високо ниво на компетентност и предоставят интензивна грижа за най-уязвимите новородени. На национално ниво едно от 10 бебета годишно идва на бял свят преди термина си. Това превръща преждевременното раждане в една от най-сериозните тенденции, свързани с майчиното и детското здравеопазване у нас. До 3 ноември Пловдив Плаза Мол ще бъде домакин на арт инсталацията „Люлка на надеждата“ – символичен елемент от кампанията, който приканва към съпричастност и активност. Посетителите ще могат да се снимат до люлката и да споделят своята подкрепа в социалните мрежи с хаштаг #МалкиСтъпкиНаГолемиГерои.

Като част от кампанията се провежда и онлайн благотворителна томбола, в която всеки може да участва с билет на стойност 10 лв. Дарителите в рамките на инициативата получават шанс да спечелят една от специално подбраните награди, предоставени от партньорите на Фондация "Нашите недоносени деца”. Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на недоносените деца и техните семейства – както в болничния период, така и след него.

„Преждевременно родените деца са истински герои, а семействата им преминават през изпитания, които изискват огромна сила и отдаденост. За съжаление, след изписването от болницата, много от тях остават без необходимата подкрепа. С тази кампания искаме не само да повишим осведомеността, но и да насърчим истинска ангажираност – защото вярвам, че дори най-малките стъпки могат да доведат до големи промени“, каза Моника Златанова, член на Управителния съвет на Фондация „Нашите недоносени деца“, цитирана в прессъобщението.

В Пловдив се посрещат новородени от различни населени места в региона – сред тях Асеновград, Карлово, Раковски, Смолян, както и по-малки населени места, включително случаи на транспортирани по спешност. Най-малкият пациент в Клиниката по неонатология към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ в момента е бебе с тегло едва 500 грама. Това напомня колко критична и високоспециализирана е грижата, необходима за най-малките пациенти и колко важна е близостта и подкрепата на семейството още от първите дни. Организаторrте припомнят, че фондацията неведнъж е подпомагала с дарителски кампании работата на неонатологичните отделения в Пловдив. В УМБАЛ „Пловдив“ е създадена една от семейните стаи, изградени с помощта на фондацията, които подкрепят препоръчваната от Световната здравна организация семейно-ориентирана грижа за преждевременно родените деца. В началото на 2023 г., благодарение на дарителска кампания, в отделението са доставени нови специализирани болнични легла, а неонатологиите в града получават и книжни копия от наръчника „Всичко за недоносените бебета“, насочен към родителите в първите дни след раждането. Преждевременното раждане често води до допълнителни усложнения – около 30% от тези деца са изложени на риск от дългосрочни физически или когнитивни затруднения, а приблизително 40% от техните майки преминават през тревожност или депресивни състояния. Въпреки това, в страната все още липсват национални програми, които да осигуряват системна и дългосрочна подкрепа, посочват още организаторите на националната инициатива.

Кампанията „Малки стъпки на големи герои“ ще продължи до 17 ноември, когато светът отбелязва Световния ден на недоносените деца. Дотогава, освен Бургас, Стара Загора и Пловдив, тя предстои да премине и през градовете Варна и София, за да насърчи повече хора да се включат в подкрепата към недоносените деца и техните семейства.