България за последните 10 години е инвестирала около 50 млн. евро за младите хора и другата години ще финализира последните 27 младежки центъра, които покриват голяма част от територията на България.

Министерството на младежта и спорта обмисля различни варианти да допринесе за онези райони, които не са покрити, така че младият човек в различния регион, да бъде подкрепен и да има адекватно младежко пространство. Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов.

Младенов обърна внимание на това, че трябва да се подпомогнат общините, за да се създаде устойчива младежка политика, която да е основана на данни и стратегия, със съответния финансов ресурс и младежки съвети.

„Другата година се надявам да стартираме инициативата Национална младежка столица по тертип на Европейската младежка такава“, каза още той.



На пресконференцията бяха представени резултатите от проекта на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Национален младежки Форум - Младежко участие. Национална среща „Младежко участие“ протече за 12-а поредна година. Тазгодишната среща се проведе през юни в Ямбол, като на нея участваха над 100 представители от младежки организации, младежи и представители на институции. Имахме шест работни групи в общо над 30 часа дискусии, каза председателят на Младежко развитие за мир и развитие на Балканите Даниел Джинсов.

Той обясни, че след Националната среща са се провели и младежки студия. Те били разделени на няколко нива – такива с младежки организации, с представители на местната власт и такива за препоръки на национално ниво.

Младежките организации препоръчват изграждане на капацитет за устойчиво и стратегическо застъпничество по посока младежко участие, работа за изграждане на нови младежки пространства, регулярно обучение на кадри на организацията в съвременни подходи за работа с млади хора и др.

В рамките на Националната среща „Младежко участие“ е подписана декларация, кяото е опит да популяризира разбирането за младежкото участие и младежката политика, както и как се осъществява диалога между младите хора и институциите“, каза Атанас Радев, председател на Национален младежки форум. Документът е предоставен на отговорните институции. "Акцентира се в посока на пространствата, където младите хора могат да участват и да развиват своя потенциал, а именно – младежките центрове, като идеята е те да влязат в Закона за младежта“, каза още той.

Предвидено е и издаване на сборник с добри практики с младежко участие на местно ниво.