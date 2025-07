Футболистът на "Ливърпул" Диого Жота е пътувал за Сантандер, откъдето е трябвало да хване ферибот за Англия, когато е станал трагичният инцидент, при който загинаха той и брат му Андре Силва. Това съобщава вестник Дейли Мейл.

28-годишният Жота и 26-годишният Андре Силва загинаха при катастрофа в испанската провинция Самора, след като Ламборгинито, в което са пътували, се е ударило в мантинелата край пътя и се е запалило. От полицията в Испания заявиха, че в колата са били само те двамата, но все още не може да се каже със сигурност кой от тях е шофирал, тъй като телата им са били напълно обгорели. Основната версия, по която се води разследването, е за спукана гума, заради която шофьорът е загубил контрол преди удара. Кадри от мястото на катастрофата, които бяха заснети от местни медии, показват наличието на спирачен път.

First images have emerged of the crash site on the A-52 near Zamora, Spain, where Diogo Jota and his brother André Silva died early Thursday.



The Lamborghini left the road after a reported tyre blowout and caught fire.#DiogoJota #Zamora #Liverpool pic.twitter.com/C1VtPCa4wv