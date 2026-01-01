Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е трудно да се предвидят последиците от конфликта в Близкия изток, но според някои оценки потенциалното му въздействие може да е сравнимо с това на пандемията от COVID-19, предаде Ройтерс.

Въоръженият конфликт в Близкия изток дава все по-осезаемо отражение върху настоящата ситуация и нанася значителни щети на международните логистични, производствени и производствено-технологични вериги, подчерта президентът, цитиран от ТАСС, на заседание на конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите.

Путин каза, че "под ударите" са се оказали цели отрасли, свързани с добива и преработката на петрол и газ, с производството на метали, на торове и много други продукти и стоки.

„Последиците от конфликта в Близкия изток все още трудно могат да се прогнозират с точност“, заяви Путин пред представителите на бизнеса в Москва.

„Струва ми се, че дори участниците в конфликта не могат сами да предвидят нищо, а за нас това е още по-трудно.“

„Въпреки това вече има оценки, че те могат да бъдат сравними с епидемията от коронавируса. Нека ви припомня, че тя рязко забави развитието на всички региони и континенти без изключение“, добави той.