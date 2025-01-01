Руският президент Владимир Путин нареди на високопоставени военни и свързани с отбраната цивилни служители да направят предложения за възможно провеждане на ядрени опити в отговор на американските изявления. Това стана по време на днешното заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация

Ако други страни провеждат подобни тестове, Москва ще реагира по съответния начин, подчерта Путин.

Руският президент каза, че изявлението на американския му колега Доналд Тръмп, че Вашингтон ще поднови ядрените опити, е "сериозен проблем", предаде Ройтерс.

САЩ тестваха междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че САЩ са тествали междуконтинентална балистична ракета Minuteman III. Ракетата е изминала приблизително 4200 мили (6700 км) без бойна глава и е паднала в океана край Маршаловите острови, съобщиха от военновъздушната база „Ванденберг“ в Калифорния.

В края на миналия месец Тръмп нареди изпитания на американски ядрени оръжия, като заяви, че Щатите не може да изостават от Русия и Китай.

Според руския министър на отбраната Андрей Белоусов Съединените щати подсилват стратегическите си сили и имат планове за разполагане на оръжия.