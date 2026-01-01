Рапърът Offset (Офсет) е в стабилно състояние в болница, след като е бил прострелян във Флорида в понеделник, съобщи The Guardian.
Бившият член на хип-хоп триото Migos ("Мигос") от Атланта, чието истинско име е Киари Кендъл Сифъс, е бил прострелян на паркинга пред хотел Seminole Hard Rock, потвърди говорител на изпълнителя.
Offset was allegedly shot at by Lil Tjay at Seminole Hard Rock Hotel over a money dispute they had last year, where they threatened to k*ll each other 👀😬— Keloo (@00Keloo) April 7, 2026
Той е хоспитализиран и е „под постоянно наблюдение“, допълни говорителят.
Offset е бивш съпруг на рапърката Карди Би, с която има три деца.
Мотивът за стрелбата все още се изяснява, като според запознати със случая Сифъс е прострелян от своя колега рапър Lil Tjay (Лил Тиджей), на когото дължи близо 100 000 долара.
Footage of OFFSET and lil tjay fighting because offset owed him 100k has been released and it looks like offsets team jumped tjay then he shot at them😳😳 pic.twitter.com/CMvbber5W2— Frost (@FrostThaGod) April 7, 2026
Местните власти съобщиха, че двама души са били задържани, като по случая се води разследване.
„Мястото е обезопасено и няма заплаха за гражданите. Работата продължава нормално“, се казва в полицейско изявление.
Припомняме, че през 2022 г. братовчедът на Offset, Takeoff (Тейкоф), също член на Migos, беше прострелян фатално при нелеп инцидент.
Триото доби широка популярност в хип-хоп средите с хитове като „Bad and Boujee“, „Versace“ и „Hannah Montana“.