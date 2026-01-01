Части от замък от 12-и век са повредени при пожар в централната германска провинция Тюрингия, предаде ДПА.

Пожарникарите са успели да предотвратят разпространението на огъня към други части на замъка Рунебург в град Вайсензее, съобщи говорител на полицията.

Пламъците са избухнали късно в сряда в ъглова сграда от укрепения комплекс, разположена в непосредствена близост до висока наблюдателна кула.

Според първоначалните данни няма пострадали. Мястото е било отцепено, каза говорителят на полицията, цитиран от ДПА. Предстои разследване на причините за избухването на огъня. Не е ясна и степента на нанесените щети.

Замъкът, построен около 1170 г., се счита за един от най-важните примери за романска архитектура в Германия, казват от фондацията, ангажирана с опазването на замъците и градините в Тюрингия, цитирана от ДПА. Оттам посочват, че обектът е запазил изключително голяма част от оригиналната си структура от Късното средновековие.

Фондацията нарича Рунебург „малката сестра“ на близкия замък Вартбург.

Франц Нагел, говорител на фондацията, похвали усилията на 80-те пожарникари, пристигнали на мястото на инцидента. „Те успяха в последния момент да предотвратят запалването на наскоро реновираната кула на двореца“, каза той. „Беше на косъм“. Според Нагел сградата, която се е възпламенила, е старата кухня. Дървената конструкция вътре е унищожена, като са останали само външните стени на сградата. Старата кухня се споменава за първи път в историческите документи през 15-и век, отбелязва ДПА.

„Въпреки че ставаше дума само за пристройка, загубата е болезнена“, допълни Франц Нагел. Той обясни, че кухнята е била важна за архитектурната история на комплекса.