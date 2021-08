Разследват вероятно нападение с микровълни близо до Белия дом

Облъчване с микровълни са разболели американските дипломати в Куба и Китай

Най-малко, съобщава изданието The Wall Street Journal, цитирани от "Фокус" Те вече са потърсили медицинска помощ.През последните месеци дипломатите са. Някои от тях дори не са били в състояние да работят, съобщава изданието.Представители на САЩ посочиха, че, без да поясняват в кои точно.През юли списание The New Yorker съобщи, че понетази година. Източници на изданието не изключиха, че т. нар. атаки ссе превръщат в причина за неразположението на американски дипломати, разузнавачи и други служители. На свой ред директорът на ЦРУ Уилям Бърнс заяви, че„Хаванския сидром“ сред американските дипломати, но подчерта, че не иска да прави прибързани заключения.Предишната администрация на Вашингтон твърдеше, чеот ноември 2016 г. в резултат на някакво външно влияние,. Властите на САЩ държаха Куба отговорна за тези инциденти.Хавана многократно. През октомври 2017 г. кубински експерти също така заявиха, че САЩ биха могли да определят звуците от щурци или цикади за „акустични атаки“.