Ексцентричният и продуктивен бразилски инструменталист и композитор Ермето Паскуал, известен с прозвищата „Вълшебникът на звуците“ и „Лудият гений“, почина на 89-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес.
Той бе разпознаваема фигура със своята дълга бяла коса и гъста брада. Паскуал създава музика, съчетаваща джаз, самба, бразилска популярна музика, боса нова, шору и форо. Пианист, акордеонист и флейтист, музикантът използва и по-странни обекти, за да извлича звуци като бирени халби, кукли, части от тялото, чаени чаши и, вероятно най-известното – прасета, отбелязва Асошиейтед прес.
За албума си от 1977 г. Slaves Mass Паскуал стиснал прасенце, за да изквичи за откриващата композиция. Негова снимка с животното е на задната обложка на продукцията.
Ермето Паскуал е роден на 22 юни 1936 г. в бедния североизточен щат Алагоас. Това, че е албинос му помогнало да избегне тежката работа на слънце на полето и се научил сам да свири на акордеона на баща си. Когато е на 14 години, семейството му се премества в пристанищния град Ресифе, където изпълнява музиката за местните радиостанции.
После се запътва към Рио де Жанейро и Сао Паоло. През 60-те години работи с барабаниста и перкусионист Аирто Морейра, който го взима на турне в САЩ, където Паскуал се срещна с Майлс Дейвис. След това свири за албума на Дейвис от 1971 г. Live-Evil. Срещата с Майлс Дейвис дава старт на международната кариера на Паскуал, която продължава до осемдесетата му годишнина.
„Аз съм роден музика. Нищо не съм правил без музика“, каза той миналата година за бразилския вестник Folha de S.Paulo. „Което пиша на тоалетна хартия е също толкова важно, колкото и това, което пиша на лист, защото музиката е свещена“, допълва Паскуал.