Том Лерър, автор на популярни сатирични песни през 50-те и 60-те години на миналия век, посветени на брака, расизма и студената война, а по-късно преподавател по математика в Харвард и други университети, почина на 97-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Неговият дългогодишен приятел Дейвид Хърдър съобщи, че Лерър е починал в дома си в Кеймбридж, щата Масачузетс. Той не уточни каква е причината за смъртта.

Tom Lehrer, Influential Satirist Whose Topical Songs Poked and Prodded America in the '50s and '60s, Dies at 97 https://t.co/eCknAYgftv — Variety (@Variety) July 27, 2025

Лерър работи в Математическия факултет на Калифорнийския университет в Санта Крус дори и след като навършва 70 години. През 2020 г. той се отказва от авторските си права и дава разрешение на обществото да ползва текстовете на сатиричните му песни безвъзмездно.

На 18-годишна възраст Лерър завършва математика в Харвард, след което се насочва към писането на песни. Сред най-популярните му творби са Poisoning Pigeons in the Park, The Old Dope Peddler, Be Prepared и The Vatican Rag, в която той осмива ритуалите и церемониите на католическата църква.

Лерър изпълнява своите песни, като си акомпанира сам на пиано. Ранди Нюман, Уиърд Ал Янкович и други го посочват като човек, повлиял на тяхното изкуство, добавя Асошиейтед прес.

В творчеството си Лерър осмива музикалните стилове, които не му харесват, заплахата от ядрена гибел и отрича дискриминацията. Неговите критики винаги са поднесени по ерудиран и учтив начин. Произведенията на Лерър са малко над 30 на брой, тъй като по-голямата част от живота му е посветена на математиката.