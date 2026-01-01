Семейството на тайната дъщеря на Фреди Меркюри съобщи днес, че тя е починала на 48-годишна възраст след дълга битка с рядко онкологично заболяване.

Фронтменът на Queen я е наричал „Биби“ и е написал няколко песни, посветени на нея.

Авторката Лесли Ан Джоунс разкри съществуването ѝ в сензационната книга Love, Freddie, която бе публикувана миналото лято, припомня Daily Mail.

Днес Лесли съобщи, че Фреди я е наричал още свой „trésor“ – на френски „съкровище“, както и „малкото си жабче“.

По думите ѝ песните на Queen „Bijou“ („Бижу“) и „Don’t Try So Hard“ са написани за нея. Легендарният певец е поддържал близки отношения с Биби до смъртта си през 1991 г.

„В края на живота ѝ това беше всичко, което имаше значение за нея. Тя беше много болна през всичките 4 години, в които работихме заедно. Но имаше мисия. Поставяше себе си и собствените си нужди на последно място“, казва Лесли.

В книгата се разказва как Фреди е станал баща от омъжена своя приятелка и е пазил самоличността на детето в строга тайна. Тя е присъствала на негови концерти и е проследявала турнетата му с Queen на глобус, който той ѝ е подарил.

Книгата се основава на 17 тома с дневници, дадени на Биби от покойния ѝ баща малко преди да почине през 1991 г. от бронхиална пневмония, причинена от СПИН.

През август м.г. бившата годеница на Меркюри - Мери Остин - даде интервю за Sunday Times, в което заяви, че би била „шокирана“, ако се окаже, че Фреди е имал дъщеря.

Тя каза, че не е знаела за такова дете и че звездата не е водил дневници, журнали или бележници.

Лесли Ан Джоунс разказва:

„Ракът ѝ се е появил за първи път, когато е била много млада. Това е истинската причина семейството да се мести толкова често - за да имат достъп до най-доброто възможно лечение по онова време за хордома - рядка, фатална форма на рак на гръбначния стълб. Тя беше в ремисия няколко години, но болестта се завърна. Тогава реши да се свърже с мен. Беше прочела книгата ми от 2021 г. за Фреди – Love of My Life. Писа ми по имейл, че в тази книга съм се доближила повече до истинския Фреди от всеки предишен автор или режисьор - тя ненавиждаше филма Bohemian Rhapsody, но че „все още има неща, които трябва да знам“.

Вдовецът на Биби - Томас, се е свързал с Daily Mail, за да съобщи, че тя е починала „спокойно след дълга битка с хордома - рядък рак на гръбначния стълб, оставяйки след себе си двама синове на девет и седем години“.

„Биби вече е при своя обичан и любящ баща в света на мислите. Пепелта ѝ беше разпръсната на вятъра над Алпите“, добавя той.

Лесли Ан Джоунс заяви, че фронтменът на Queen тайно е станал баща на Биби по време на афера през 1976 г., и миналата година каза, че разполага с ДНК доказателства в подкрепа на това.