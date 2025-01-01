Днес се навършват 34 години от смъртта на легендарния Фреди Меркюри.Гениалният водещ вокалист на рок групата Queen почина на 45 г. през 1991 г. в Лондон вследствие усложнения от СПИН. Един ден преди смъртта си Меркюри, с рождено име Фарук Булсара, потвърждава, че е болен.
"Няма да бъда просто звезда, а ще се превърна в легенда. Дори и да нямам пукнато пени, ще ходя като персийски принц и никой няма да може да ме спре". Тези думи на самия Фреди го описват перфектно.Фреди Меркюри е британец. Роден е на 5 септември 1946 г. в Стоун Таун, Занзибар (тогава британска колония). Израства в Индия. През 1959 г. семейството му се установява във Великобритания.Основава Queen през 1970 г. заедно с Брайън Мей и Роджър Тейлър.През 1992 г. Меркюри е награден посмъртно за изключителен принос към британската музика, а на стадион "Уембли" в Лондон се провежда почетен концерт.
Последните кадри на Фреди са увековечени в клипа към „These are the days of our lives" - песента, с която знаменитият вокалист казва сбогом на света. Клипът е заснет през месец май 1991 година. Тогава Фреди не може да вдигне стъклена чаша с една ръка.Той е въведен в Залата на славата на рокендрола през 2001 г., Залата на славата за автори на песни през 2003 г. и британската музикална зала на славата през 2004 г.
През 2002 г. е поставен под номер 58 в анкетата на Би Би Си на 100-те най-велики британци.Фреди Меркюри е избран за най-добър певец на всички времена в анкета от 2005 г., организирана от Blender и MTV2. 18-и е в списъка на сп. Rolling Stone за 100-те най-велики певци на всички времена и е описан от AllMusic като „един от най-великите рок изпълнители“.Вижте 20-те от най-великите песни на Фреди и Queen:
1. Bohemian Rhapsody
2. Another One Bites the Dust
3. Killer Queen
4. Don't Stop Me Now
5. Crazy Little Thing Called Love
6. Somebody To Love
7. We Will Rock You
8. A Kind of Magic
9. Under Pressure
10. Radio Ga Ga
11. I Want To Break Free
12. Breakthru
13. Friends Will Be Friends
14. Love of My life
15. You Don't Fool Me
16. Living On My Own
17. We Are the Champions
18. Who Wants To Live Forever
19. Heaven For Everyone
20. The Show Must Go On