Днес се навършват 34 години от смъртта на легендарния Фреди Меркюри.

в Лондон вследствие усложнения от СПИН. Един ден преди смъртта си Меркюри, с рождено име Фарук Булсара, потвърждава, че е болен."Няма да бъда просто звезда, а ще се превърна в легенда. Дори и да нямам пукнато пени, ще ходя като персийски принц и никой няма да може да ме спре". Тези думи на самия Фреди го описват перфектно.

. Роден е на 5 септември 1946 г. в Стоун Таун, Занзибар (тогава британска колония). Израства в Индия. През 1959 г. семейството му се установява във Великобритания.

заедно с Брайън Мей и Роджър Тейлър.

През 1992 г. Меркюри, а на стадион "Уембли" в Лондон се провежда почетен концерт.Последните кадри на Фреди са увековечени в клипа към „These are the days of our lives" - песента, с която знаменитият вокалист казва сбогом на света. Клипът е заснет през месец май 1991 година. Тогава Фреди не може да вдигне стъклена чаша с една ръка.

, Залата на славата за автори на песни през 2003 г. и британската музикална зала на славата през 2004 г.През 2002 г. е поставен под номер 58 в анкетата на Би Би Си на 100-те най-велики британци.

., организирана от Blender и MTV2. 18-и е в списъка на сп. Rolling Stone за 100-те най-велики певци на всички времена и е описан от AllMusic като „един от най-великите рок изпълнители“.

1. Bohemian Rhapsody

2. Another One Bites the Dust

3. Killer Queen

4. Don't Stop Me Now

5. Crazy Little Thing Called Love

6. Somebody To Love

7. We Will Rock You

8. A Kind of Magic

9. Under Pressure

10. Radio Ga Ga

11. I Want To Break Free

12. Breakthru

13. Friends Will Be Friends

14. Love of My life

15. You Don't Fool Me

16. Living On My Own

17. We Are the Champions

18. Who Wants To Live Forever

19. Heaven For Everyone

20. The Show Must Go On