Почина един от първите заподозрени и задържани след пожара в Кочани, Северна Македония, където през март загинаха 59 души, а по-късно от изгаряния живота си загубиха още трима, съобщава БНТ.

Владо Петров е получил сърдечен удар, най-вероятно причинен от силния стрес след трагичния инцидент в дискотека "Пулс". Той беше един от основните заподозрени, тъй като в качеството си на главен инспектор по движението, е издал ненадлежно разрешително за паркиране пред дискотеката.

Половин година по-късно, градът и местната общественост в Кочани са изправени на нокти заради липсата на развитие по случая. Родители и близки на загиналите деца всеки ден затварят кръговото движение в града в знак на протест и с искане за справедливост. Според тях, делото се бави нарочно от адвокати на задържаните, сред които са министър и много държавни служители.

Пожарът в дискотека „Пулс“ в Кочани избухна рано сутринта на 16 март, когато пиротехника по време на концерт на популярната група ДНК подпали тавана на помещението. Над 60 души загинаха при огнената стихия. Официални представители посочиха, че лицензът на дискотеката е бил получен незаконно. Обектът е бил само с един авариен изход, който е бил заключен по време на концерта. Имало е само два пожарогасителя и не е имало аларма за пожари и система, която пръска вода в случай на пожар.