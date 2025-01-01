Дани Сийгрен, първият телевизионен Спайдър-Мен и участник в сериала „Улица Сeзам“, почина на 81-годишна възраст, съобщиха близките му, цитирани от Прес асосиейшън медиа/ДПА.

Роден в Минеаполис, щата Минесота, Сигрен става първият актьор, който изиграва Спайдър-Мен в телевизионното детско шоу The Electric Company.

Освен писател, танцьор и продуцент, той бе кукловод и създател на кукли за „Мъпетите“ на Джим Хенсън. През 1974 г., докато работи по „Мъпетите“, Сийгрен научава, че The Electric Company търси някой, който да играе Спайдър-Мен, и по-късно си спомня нетрадиционното прослушване, което му осигурява ролята.

„Облякох костюма и си помислих, че трябва да впечатля продуцента по някакъв начин“, разказва той на Марк Елиц в интервю от 2017 г. „В стаята имаше шкаф за документи и бюро. Качих се на шкафа, а когато той се върна в стаята, скочих над рамото му – но не съвсем над главата му – и кацнах на бюрото в средата на стаята.“

Сийгрен играе Спайдър-Мен в продължение на три години, а персонажът вдъхнови комикс на „Марвел“.

Сийгрен също така изигра ролята на Голямото пиле в няколко епизода на „Улица Сeзам“. По-късно той създаде и изигра куклени герои за Who's Afraid of Opera с участието на Джоан Съливан, за което получи награда „Еми“ за дневно шоу.

Семейството му не разкри причината за смъртта, но обяви, че по-късно ще се проведе церемония в негова памет.

„В последните години от живота си той обичаше да се появява на Comic Con, където се срещаше с порасналите вече деца, които го обожаваха“, се казва в изявлението на семейството.

„Дани ще липсва много на семейството си, приятелите си и всички от общността, в която обичаше да живее“, завършват обръщението си близките на актьора.