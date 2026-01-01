Американската актриса Валери Перин, номинирана за „Оскар“ и удостоена с наградата за женска роля на кинофестивала в Кан за изпълнението си във филма „Лени“ с Дъстин Хофман, почина на 82-годишна възраст, предаде АФП, позовавайки се на нейния биограф и приятел.

Перин е позната и с участието си в първите два филма за „Супермен“ с Кристофър Рийв, като и в двете ленти е високо оценена от критиката.

„С дълбока тъга ви съобщавам за кончината на Валери“, написа в Instagram режисьорът Стейси Саутър, който е снимал документален филм за актрисата.

Valerie Perrine, fostă nominalizată la Oscar, a decedat la vârsta de 82 de ani. pic.twitter.com/32dJmDAwMw — unumihai (@unumihaii) March 24, 2026

„Тя се бореше с болестта на Паркинсон с невероятна смелост и състрадание, без никога да се оплаква. Тя беше истински източник на вдъхновение и живя живота си пълноценно. Светът е по-тъжен без нея“, добави Саутър.

Документалистът също така посочи, че е открита страница в GoFundMe за покриване на разходите за погребението на актрисата, тъй като „след повече от 15 години борба с болестта нейните финансови средства са изчерпани“.

Перин става известна през 1972 г. с филма „Кланица 5“, в който играе актрисата от филми за възрастни Монтана Уайлдхак.

‘Superman’ star Valerie Perrine dead at 82 after Parkinson’s battle https://t.co/24P8h0a9l2 pic.twitter.com/FwhBF0Iglz — Page Six (@PageSix) March 23, 2026

През 1974 г. тя се прочува с ролята си в „Лени“ - биографичен филм на Боб Фос за живота на Лени Брус. В него тя играе съпругата на Лени (в ролята е Дъстин Хофман) и печели наградата за най-добра актриса в Кан през 1975 г., след което е номинирана за „Оскар“.

Перин има над 70 роли в киното и телевизията в продължение на повече от четири десетилетия, като си партнира с някои от най-големите актьори на своето време, сред които Джийн Хекман, Робърт Редфорд и Джак Никълсън.