На 87-годишна възраст почина британският актьор Терънс Стамп, предадоха световните агенции.

Стамп нашумя с ролята си на суперзлодея генерал Зод от филмите за „Супермен“, но всъщност кариерата му е много по-богата. Сред филмите с негово участие са „Теорема“ на Пиер Паоло Пазолини, „Колекционертът“ на Уилям Уайтлър, „Големи очи“ на Тим Бъртън и „Приключенията на Присила, кралицата на пустинята“. В последния филм през 1994 г. Стамп играе ролята на транссексуален.

Семейството на актьора каза, че е починал тази сутрин, и допълни, че той оставя след себе си изключително наследство от творби, които ще продължат да трогват и вдъхновяват хората години наред.

Роден в Лондон през 1938 г. Стамп e преживял бомбардировките по време на Втората световна война. Напуска училище, за да работи, но успява да спечели стипендия и да учи в драматично училище.

През годините Стамп е известен и с емблематичните си партньорки Джули Кристи и Джийн Шримптън. Самият Стамп, който е с привлекателен външен вид, става и муза на фотографа Дейвид Бейли.

Актьорът се кандидатира и за приемник на Шон Конъри в ролята на Джеймс Бонд, но не успява да я спечели и започва да работи с италиански режисьори, сред които Федерико Фелини и Пиер Паоло Пазолини

Заживява в Индия, за да се посвети на йогата, но след завръщането си изпълнява някои от иконичните си роли в киното.

През годините е получавал редица награди, в това число „Златен глобус“, награда от Кинофестивала в Кан и от кинофестивала в Берлин, номинации за „Оскар“, както и награди БАФТА.