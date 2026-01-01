Актьорът Джеймс Толкан, известен с ролите си на командващия морския флот в „Топ Гън“ и строгия директор в гимназията в „Завръщане в бъдещето“, почина на 94 години, предаде Асошиейтед прес.

Толкан е починал в четвъртък в Лейк Пласид, Ню Йорк, където живееше, съобщи в събота, 28 март, неговият агент Джон Алкантар. Кратък некролог, публикуван на сайта на „Завръщане в бъдещето“, посочва, че Толкан е починал „спокойно“, без да се уточнява причината за смъртта му.

В „Завръщане в бъдещето“ Толкан изигра заместник-директора Джералд Стрикланд, който носеше папийонка и следеше учениците за бели по коридорите на измислената гимназия „Хил Вали“ – особено героя на Марти Макфлай, изигран от Майкъл Дж. Фокс.

„Имаш сериозен проблем с отношението, Макфлай“, е една от паметните реплики на персонажа му във филма от 1985 г. „Ти си мързеливец. Напомняш ми на баща си, когато беше тук. И той беше мързеливец.“

Толкан участва и в „Топ Гън“ като командващия Том „Стингър“ Джардиън. В края на филма, когато Джардиън пита героя на Том Круз, капитан Пит „Маверик“ Мичъл, за избора му на бъдеща служба, Мичъл отговаря, че иска да бъде инструктор в „Топ Гън“. „Боже, помогни ни“, отвръща през смях героят на Толкан.

Роден в малкия град Калумет, Мичиган, актьорът завършва гимназия в Аризона и служи в морските сили по време на Корейската война. По-късно се установява в Ню Йорк и в продължение на четвърт век играе в театъра. Той е част от оригиналния актьорски състав на „Гленгари Глен Рос“.

Със съпругата му са заедно от 54 години. В изявление тя посочва, че мъжът ѝ е бил страстен колекционер на изкуство и обожавал животните.