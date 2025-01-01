В петък и вчера в Чехия бяха произведени избори за долната камара на парламента, която е с 200 места. При 100% преброени бюлетини резултатът от изборите сочи убедителна победа за движението „Действие на недоволните граждани“ (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско) на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш - АНО получава 34,5% от гласовете на избирателите.

Когато упражни в петък правото си на глас в източния чешки град Острава, 71-годишният Бабиш, цитиран от чешката новинарска агенция ЧТК, каза пред журналисти, че успех на изборите за него означава мнозинство в парламента и възможност АНО да състави еднопартийно правителство.

Резултатите от изборите сочат обаче, че АНО ще има 80 депутати, което няма да е достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента (за абсолютно мнозинство са необходими 101 депутата), и ще трябва да разчита на други партии. Предстои да разберем дали то ще успее да събере достатъчна подкрепа за правителство на малцинството или ще трябва да се коалира с някого. Бабиш заяви вчера, след като стана ясно, че побеждава на изборите, че ще се бори за подкрепа за еднопартийно правителство.

Какво се случи на изборите и какви са вариантите пред Бабиш?

Избирателната активност беше доста висока - 68,9%. В парламента влизат шест политически субекта.

Първата сигурна констатация за резултатите от изборите е, че партията на Андрей Бабиш отбеляза победа със значителна преднина пред политическия субект, класирал се на второ място.

На второ място, с 23,3%, е дясноцентристката и проевропейска коалиция „Заедно“ на сегашния премиер Петър Фиала. Третото място бе заето от партньора на „Заедно“ в правителството – либералната партия „Кметове и независими“, с 11,2%. Успех на изборите бележи либералната и проевропейска Партия на пиратите, която до миналата година беше част от правителството - тя заема четвъртото място с 8,9% от гласовете, въпреки че проучвания предсказваха за нея по-слаб резултат.

Повод за радост има и дясното движение „Автомобилисти за себе си“, което за първи път влиза в парламента. То отбеляза по-добър резултат, отколкото някои социологически проучвания му предвещаваха. "Автомобилистите", които се обявяват против зелените политики на ЕС, спечелиха 6,8% от гласовете и уверено станаха шестият субект в новия парламент.

Най-голямото разочарование на тези избори понесоха крайнодясната и антиимигрантска партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) с лидер Томио Окамура и крайнолявото обединение „Стига!“, основен партньор в който е Комунистическата партия на Бохемия и Моравия.

СПД, която настоява за референдум за излизане от Европейския съюз и за която социологически проучвания прогнозираха, че може да спечели трето място на изборите, се нареди на пето място със 7,8% от гласовете, а „Стига!“, за което някои проучвания прогнозираха доста добър резултат, не успя да прескочи избирателния праг от 5%.

Като се вземе предвид, че „Заедно“, „Кметове и независими“ и Партията на пиратите категорично изключват коалиция и каквото и да било следизборно сътрудничество с АНО, като единствени потенциални донори на подкрепа или коалиционни партньори за Бабиш остават СПД и „Автомобилисти за себе си“.

АНО обаче се надява да успее да се договори за правителство на малцинството.

„Бабиш няма много добри отношения с Томио Окамура, така че със сигурност ще предпочетем да си сътрудничим с „Автомобилистите“, каза пред чешката телевизия Си Ен Ен Прима Нюз източник от АНО, който предпочете да не бъде назован.

Евродепутатката от АНО и бивша министърка на регионалното развитие Клара Досталова заяви, че Андрей Бабиш би искал да управлява сам.

„Идеалният следизборен сценарий би бил правителство на малцинството“, каза тя. Същевременно тя допусна, че ако се стигне до сформирането на управляваща коалиция, АНО би предпочело да си сътрудничи с „Автомобилистите“.

Евентуално сътрудничество със СПД след изборите би било усложнено от исканията на крайнодясната партия да бъде организиран референдум за излизане от ЕС и НАТО. За много от членовете на АНО това е червена линия. Самият Андрей Бабиш, в дебат на телевизия Си Ен Ен Прима Нюз, каза, че иска Чехия да остане част от ЕС и НАТО.

От днес започват срещи на чешкия президент Петър Павел с лидерите на политическите сили, спечелили места в парламента.

Президентът Павел приветства високата избирателна активност на изборите. "Високата активност на тазгодишните избори ясно показва ангажираността на гражданите с обществените дела и доказва изключителната грижа, която гражданите проявяват към бъдещето на нашата страна", написа държавният глава в социалната мрежа "Екс".

Президентът благодари на всички гласували и поздрави АНО за победата на изборите.

Как ще се отрази победата на Бабиш в европейски и международен план?

Бабиш, който вече има един управленски мандат като премиер от 2017 до 2021 г., обеща да намали подкрепата за Украйна, за да постави чехите на първо място, се казва в аналитичен материал на агенция Франс прес. Той каза, че ще преразгледа т.нар. чешка инициатива за доставка на артилерийски снаряди за Украйна и че, ако е необходимо, ще разговаря по този въпрос с украинския президент Володимир Зеленски.

Пред украинската медия Суспилне Бабиш обаче увери, че Прага няма изцяло да прекрати подкрепата си за Киев.

"Ще помагаме на на Украйна чрез ЕС, който помага на Украйна (. . .) и това е начинът, по който ще продължим да помагаме", каза Бабиш, като припомни, че вече три пъти се е срещал с Володимир Зеленски.

Завръщането на АНО на власт вероятно ще доведе до затопляне на отношенията с Унгария и Словакия. Първите индикации за това са вече налице.

Унгарският премиер Виктор Орбан и словашкият премиер Роберт Фицо вече поздравиха Андрей Бабиш за победата на изборите.

"Истината надделя! Андрей Бабиш спечели на чешките парламентарни избори с убедителна преднина. Голяма стъпка за Чехия и добри новини за Европа. Поздравления, Андрей!", написа Орбан в "Екс".

"Поздравих по телефона победителя на чешките парламентарни избори Андрей Бабиш и му пожелах късмет и много мъдрост при претворяването на изборната победа в нова правителствена коалиция", написа Фицо в социалната мрежа "Фейсбук".

Въпреки че СПД, един от потенциалните следизборни партньори на Бабиш, иска референдум за излизане на Чехия от Европейския съюз, самият Бабиш е против тази идея.

"Ние сме ясно проевропейски и пронатовски настроени", категоричен бе той вчера вечерта.

Той отново отхвърли обвиненията, че победата му може да направи Чехия по-малко надежден партньор в ЕС и НАТО, се казва в материал на Ройтерс.

Същевременно, Бабиш се обявява против някои зелени политики на ЕС и против преразпределянето на мигранти вътре в ЕС, което би могло да създаде известни търкания с Брюксел.