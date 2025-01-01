Основната цел на инициативата е да насърчи хората от рисковите групи да направят своя DXA скенер. „Здравето на нашите кости е от съществено значение. Остеопорозата представлява сериозна заплаха с потенциално тежки последствия. Важно е да идентифицираме индивидуалните рискови фактори и да се грижим за костите си с такава сериозност, каквато отделяме на здравето на сърцето“, подчертават от Международната фондация по остеопороза (МФО).

Повече от 420 000 българи живеят с остеопороза, като 80,4% от тях са жени, а 19,6% – мъже. На всеки час в България се регистрират средно по шест фрактури, свързани с крехките кости, което се равнява на около 150 счупвания на ден. Над 4% от българските мъже над 50 години получават бедрена фрактура, което често води до обездвижване. Въпреки че остеопорозата се възприема като предимно „женски проблем“, проучвания показват, че мъжете имат двойно по-голям риск от смърт след счупване на бедрената кост.

На 20 октомври отбелязваме Световния ден за борба с остеопорозата

Смъртността, свързана с остеопорозата в България, е по-висока (184 на 100 000) в сравнение с Европейския съюз (116 на 100 000). Изследването на костната плътност, известно още като DXA скенер, е най-надеждният метод за диагностициране на остеопороза. Процедурата, наречена остеодензитометрия, е безболезнена и отнема около 20 минути, с изключително ниско радиационно натоварване – едва 3 до 5 микросиверта (µSv) при изследване на лумбалните прешлени. За сравнение, по време на полет от Европа до Северна Америка човек получава радиация, равна на 60 микросиверта.

Ранното диагностициране на остеопорозата е от ключово значение, тъй като позволява отлагането на последствията от загубата на костна маса. България е на едно от последните места по брой проведени изследвания на костната плътност в сравнение с останалите страни от Европейския съюз, което затруднява поставянето на диагноза и назначаването на адекватно лечение. Остеопорозата при мъжете се развива в резултат на сложна комбинация от фактори, включително възрастов дефицит на полови хормони, генетична предразположеност и нездравословен начин на живот, характеризиращ се с липса на физическа активност, тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол.

Съществуват и здравословни състояния като диабет и ревматоиден артрит, които увеличават риска, а рязката загуба на тегло (над 10%) също може да повлияе на костната плътност. С напредването на възрастта производството на естрадиол и тестостерон при мъжете намалява, като в резултат костната плътност намалява по-бавно в сравнение с жените, при които нивата на естроген рязко спадат по време на менопаузата. Лечението на остеопорозата включва не само медикаменти, но и здравословно хранене, достатъчен прием на витамин D и калций, както и редовна физическа активност, обръщат внимание от Амджен България, инициатор на кампанията, която тази година е насочена повече към мъжкото костно здраве. Пациентите трябва стриктно да следват указанията на своите лекари, за да се справят ефективно с проблема.