Всяка година преглеждаме най-важните въпроси с Турция. Четирите основни точки на текущите преговори са икономика и търговия, миграция, война и енергетика.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан на борда на правителствения самолет, пътуващ към Истанбул. Във видео, публикувано в YouTube канала на Patrióta, Орбан каза, че с Турция, която не е член на Европейския съюз, е трябвало да се установи режим на контакт. Веднъж годишно се провежда среща на стратегическия съвет на най-високо ниво, което съответства на съвместно правителствено заседание.

Виктор Орбан подчерта, че Турция, с население от близо сто милиона, е регионална сила и че има възможност да преглежда европейската и евразийската ситуация с президента Ердоган в продължение на няколко часа по време на срещите „като приятели, иначе“.

„Когато въведохме редовни срещи, си поставихме за цел да удвоим оборота между нашите страни – от 2–2,5 милиарда евро; сега сме между 4,5–5 милиарда. Турци се появиха в унгарската икономика и унгарското присъствие в турската икономика също се увеличи“, подчерта още Орбан и поясни: Турция има важна роля Унгария да остане страна без миграция. Тази година турците са задържали 100 хиляди мигранти и в страната има 3 милиона мигранти, на които не е било позволено да напуснат.

Виктор Орбан говори и за това как войната е увеличила значението на „Турски поток“ в изключителна степен, защото само през този тръбопровод в Унгария идва по-евтин руски газ.

„Турците са участвали във всеки опит за помирение и заедно с унгарците знаят, че могат само да загубят във война, така че двете страни често работят заедно за постигане на мир... През последните четири години само те са успели да сключат няколко важни споразумения, например за доставка на украинско зърно в Африка“, каза още Виктор Орбан.