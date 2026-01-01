Голям пожар пламна днес на пазар в западната част на иранската столица Техеран, съобщи държавна медия, цитирана от Франс прес.
Причината засега не е ясна.
Огънят е пламнал на местния пазар в квартал „Джанат Абад“ - район, пълен със сергии и магазини, заяви пред държавната телевизия говорителят на пожарната служба в Техеран Джалал Малеки.
Huge fire has been reported in Jannat Abbad market, in West of Tehran.— Tala Taslimi (@tala_taslimi) February 3, 2026
Firefighters & ambulances have been sent to the place.
No details of the number of injured or the reason for the fire have been announced yet. pic.twitter.com/RvroiHVQlp
Той добави, че „пожарът е толкова голям, че се вижда от различни места в града“.
Телевизията съобщи, че пожарната е пристигнала незабавно на мястото, за да потуши пламъците.
Снимките от пожара показват гъсти облаци черен дим да се издигат в небето и да обгръщат околността.