Новата столица на Египет ще е готова през 2019-а (ВИДЕО/СНИМКИ)

Египет строи нова столица

ще бъде, чието строителство вече е в разгара си. Това потвърди пред ДарикГрадът се намира в пустинята на 45 км източно от Кайро, по протежение наЗа намерението на египетските власт да инвестират в изграждането на нова столица се заговори още през 2015 г., като тогава се споменаваше, че изграждането на първия етап от новия град трябва да бъде в срок до 7 години.Още през март 2015 г.представи. Тогава той потвърди, че построяването може да са, пресмятат властите. Намерението на местните власти е така да се облекчи натовареността и пренаселеността на Кайро през следващите 40 години.Новата столица е проектирана за население 5 милиона души.и да представлява "мост между богатото минало и енергичното бъдеще на Египет".Централната част е. В града ще има 1,1 милиона къщи и апартаменти и 1,75 милиона постоянни работни места. Детските градини ще са около 700, а религиозните храмове - над 1200. Предвидените търговски площи за молове са общо 4,2 млн. кв.м, а 4,2 кв.км ще заемат увеселителните паркове, 16 кв.км ще е площта на новото летище, стана ясно от представения проект.Името на новия град все още не е известно, но ще бъде готов през 2019 г.Посланикът на Египет Манал ел Шинауи гостува в "Седмицата" на Дарик радио, за да представи инициативата "Месец на Африка по Дарик". Чуйте повече в аудиофайла