Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас осъди възпрепятстването на латинския патриарх на Йерусалим от израелската полиция вчера да отслужи литургията по случай Палмова неделя (Цветница) в църквата "Възкресение Христово", определяйки го като "нарушение на религиозната свобода", предаде Франс прес.
"Решението на израелската полиция да забрани на латинския патриарх на Йерусалим да влезе в църквата "Възкресение Христово" на Цветница е нарушение на религиозната свобода и на дългогодишните мерки за защита на светите места", заяви тя снощи в публикация в социалните мрежи.
🇮🇱 🇮🇹 Israeli police have prevented the Latin Patriarch of Jerusalem, Cardinal Pierbattista Pizzaballa, from entering the Church of the Holy Sepulchre to celebrate Palm Sunday mass, the Latin Patriarchate of Jerusalem said ➡️ https://t.co/D0Yh442v29 pic.twitter.com/ZPQEjuCMtZ— AFP News Agency (@AFP) March 29, 2026
"Свободата на богослужение в Йерусалим трябва да бъде напълно гарантирана, без изключение, за всички вероизповедания. Мултирелигиозният характер на Йерусалим трябва да бъде защитен", допълни Кая Калас.
Тази сутрин израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че латинският патриарх на Йерусалим ще получи незабавно достъп до Божи гроб.
"Разпоредих компетентните власти да предоставят на кардинал Пиербатиста Пицабала пълен и незабавен достъп до базиликата "Възкресение Христово" в Йерусалим", съобщи Нетаняху в мрежата "Екс".