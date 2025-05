Двойка от Ню Джърси е обвинена, че е затворила едно от двете си деца в кучешка клетка, държала е и двете в мизерни условия и не им е позволявала да напускат дома им в продължение на седем години, предаде ABC.

Бренда Спенсър, 38-годишната майка на двете жертви, и съпругът ѝ Брандън Мосли, доведеният баща на момичетата, са изправени пред 12 обвинения, включително отвличане, утежнено нападение, малтретиране, незаконно лишаване от свобода и утежнено нападение с опасно оръжие.

Мосли, на 41 години, е обвинен и в две сексуални посегателства, две сексуални нападения и едно застрашаване на благосъстоянието на дете чрез сексуален контакт.

„Това е един от най-отвратителните случаи, с които съм се сблъсквал“, заяви на пресконференция в сряда началникът на полицията в Глостър Тауншип Дейвид Хакинс.

По-голямата дъщеря, сега на 18 години, е успяла да избяга от дома на 8 май с помощта на съсед, съобщиха властите.

Полицията е разговаряла с момичето в четвъртък вечерта, но тя не е разкрила цялата информация за насилието до по-късно. В събота, когато момичето съобщава за преживяното, полицията е извикана повторно.

В събота тя заявила, че в продължение на години е била държана в плен в собствения си дом и подложена на многократни сексуални посегателства от своя доведен баща.

Според жалба, подадена срещу Мосли, 18-годишното момиче е било изложено на „риск от сериозни телесни наранявания, като е било заключено в стая и подложено на сексуално и физическо насилие с колан“.

