Най-малко четирима души загинаха, когато регионален влак с около 100 пътници дерайлира в гориста местност в Югозападна Германия. Това съобщи полицията, предаде АФП.

„Инцидентът е станал около 18:10 ч. (19:10 ч. българско време) близо до град Ридлинген в провинция Баден-Вюртемберг“, заяви говорител на полицията.

Говорителят потвърди, че четирима души са загинали в инцидента, а „няколко души са ранени“.

Според германския вестник Bild, пътническият влак пътувал от германския град Зигмаринген към град Улм, когато най-малко два вагона дерайлирали в гориста местност.

Кадри от мястото на инцидента показаха жълто-сиви вагони, лежащи на една страна, докато пожарникари и спасителни служби се опитват да достигнат до пътниците.

Не е ясно какво е причинило инцидента.

