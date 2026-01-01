Най-малко 11 души, сред които и пожарникари, са хоспитализирани след голям пожар в блок в Тирана, който избухна снощи, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря“. Някои от пострадалите са приети в болница със задушаване, а други - с леки изгаряния.

Пожарът предизвика паника сред живущите в района и доведе до значителни материални щети и падащи парчета бетон. Евакуираните жители са десетки.

По информация на директора на пожарната служба в Тирана Шкълчим Годжай пламъците са тръгнали от търговски обект на първия етаж на жилищната сграда, която е част от наскоро построен комплекс, а материалът, от който е изработена фасадата ѝ, е допринесъл за бързото разпространение на пожара. Засегнат е почти целият блок.

През 2021 г. беше регистриран подобен инцидент, когато фасадата на друг блок се подпали при строителни дейности, примомня „Шчиптаря“. Този тип фасади, направени от материали като полиуретан под формата на пяна, носят висок риск от разпространение на пламъците при евентуални пожари.

Албанският главен инспектор Дашнор Суля информира, че е създадена работна група за пълна проверка на обстоятелствата около вчерашния пожар.