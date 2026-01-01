С настъпването на пролетта албанският град Круя се превръща в дестинация, която предлага комбинация от богата история и зашеметяващи природни пейзажи. Топлото и ясно време е идеално за разглеждане на оживения пазар, престижния музей „Скендербег“ и завладяващия Етнографски музей.

Директорът на музея Мехди Хафизи каза в интервю за ATA, че броят на посетителите е висок, но се очаква да скочи през следващите месеци, като пиковете са през пролетта и есента.

„През първото тримесечие на 2026 г. Круя е посрещнала над 16 хиляди туристи. Въпреки че това са първите месеци на годината, тенденцията е доста обещаваща“, каза Хафизи.

Според него високите показатели за туризъм в Круя се дължат на стратегическото местоположение на града, по-специално близостта му до Тирана, международното летище „Майка Тереза“, пристанището Дуръс и други крайбрежни градове.

Хафизи отбеляза, че 2025 г. е била рекордна с 212 000 посетители - три до четири пъти повече спрямо предишни години. Септември се е откроил като пиков месец с 32 000 посетители.

В музея на Круя унгарският турист Марк Аради сподели пред ATA, че след четиридневна обиколка на Албания, включително ден на плажа в Дуръс, семейството му е избрало да разгледа историческите забележителности на Круя.

„Абсолютно сме очаровани от града. След като разгледахме богатата история в музея на Круя, прекарахме следобеда в разходка из очарователния Стар пазар, попивайки всеки детайл. Местните хора са невероятно гостоприемни, пейзажът спира дъха, а историята тук е наистина уникална. Определено ще се върнем“, каза той.

Американската туристка Джоана Алън, която е на посещение с голяма група, изрази възхищението си от историята и културата на Албания, потвърждавайки, че хората са невероятно гостоприемни, а храната - впечатляваща.