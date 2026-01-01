Тей Кийт
Тей Кийт / Getty Images

Музикалният продуцент Тей Кийт, известен с работата си по някои от най-големите рап хитове на последното десетилетие, е починал на 29-годишна възраст.

Според местната телевизия WSMV, продуцентът, чието истинско име е Брайтавиъс Лейкит Чембърс, е бил открит мъртъв в апартамента си в Нашвил, щата Тенеси, в четвъртък следобед.

Полицията в Нашвил потвърди смъртта му и съобщи, че към момента няма данни за престъпление. Причината за смъртта все още не е установена, като предстои извършването на аутопсия.

Роденият в Мемфис Чембърс започва да се занимава с музика още като тийнейджър, публикувайки свои композиции и ремикси в YouTube. Първият му по-сериозен пробив идва през 2015 г., когато продуцира водещия сингъл от микстейп на рапъра Blac Youngsta.

Истинската популярност обаче идва през 2018 г. с хитовете на BlocBoy JB „Rover“, „Shoot“ и „Look Alive“, в които участва и Дрейк. Успехът на тези парчета отваря вратите на музикалната индустрия за младия продуцент и му носи сътрудничества с едни от най-големите имена в хип-хопа.

Същата година Тей Кийт е сред продуцентите на „Sicko Mode“ на Травис Скот с участието на Дрейк – песен, която достига първо място в класацията Billboard Hot 100 и му носи номинация за награда „Грами“ за най-добра рап песен.

През кариерата си той работи с изпълнители като Бионсе, Доджа Кет, Крис Браун, Джак Харлоу, Лил Бейби, Гъна, Секси Ред и Еминем. Сред по-известните му продукции са още „Nonstop“ на Дрейк и „Not Alike“ на Еминем.

През последните години Чембърс продължава да бъде сред най-търсените продуценти в хип-хоп индустрията. Той получава и втора номинация за „Грами“ за работата си по съвместния проект на Дрейк и 21 Savage.

 

 

След новината за смъртта му множество музиканти, приятели и негови дългогодишни сътрудници изразиха съболезнованията си в социалните мрежи. Сред първите, които му отдадоха почит, беше рапърът BlocBoy JB, публикувал поредица от емоционални послания в Instagram.

Daily Mail
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