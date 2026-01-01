Музикалният продуцент Тей Кийт, известен с работата си по някои от най-големите рап хитове на последното десетилетие, е починал на 29-годишна възраст.
Според местната телевизия WSMV, продуцентът, чието истинско име е Брайтавиъс Лейкит Чембърс, е бил открит мъртъв в апартамента си в Нашвил, щата Тенеси, в четвъртък следобед.
Rest In Peace, Tay Keith.— rapklipz (@rapklipz) June 18, 2026
29 years old
Memphis, Tennessee.
Tay was one of the most influential producers of our generation — behind some of the biggest hit songs of the past decade.
1996-2026. pic.twitter.com/vgL9FOwJJn
Полицията в Нашвил потвърди смъртта му и съобщи, че към момента няма данни за престъпление. Причината за смъртта все още не е установена, като предстои извършването на аутопсия.
🕊️ Tay Keith, the Grammy-nominated producer best known for crafting some of hip hop's biggest hits, including Travis Scott's 2018 single "Sicko Mode," is dead. pic.twitter.com/BeEEeSwbJ8— TMZ (@TMZ) June 18, 2026
Роденият в Мемфис Чембърс започва да се занимава с музика още като тийнейджър, публикувайки свои композиции и ремикси в YouTube. Първият му по-сериозен пробив идва през 2015 г., когато продуцира водещия сингъл от микстейп на рапъра Blac Youngsta.
Истинската популярност обаче идва през 2018 г. с хитовете на BlocBoy JB „Rover“, „Shoot“ и „Look Alive“, в които участва и Дрейк. Успехът на тези парчета отваря вратите на музикалната индустрия за младия продуцент и му носи сътрудничества с едни от най-големите имена в хип-хопа.
Същата година Тей Кийт е сред продуцентите на „Sicko Mode“ на Травис Скот с участието на Дрейк – песен, която достига първо място в класацията Billboard Hot 100 и му носи номинация за награда „Грами“ за най-добра рап песен.
Tay Keith, the Grammy-nominated producer behind hits like Travis Scott’s "Sicko Mode" and Drake’s "Nonstop," was found dead Thursday in his Nashville apartment at 29 years old.— Variety (@Variety) June 18, 2026
No cause of death was announced.https://t.co/2j2z93BHd6 pic.twitter.com/Rx7BlGS7wX
През кариерата си той работи с изпълнители като Бионсе, Доджа Кет, Крис Браун, Джак Харлоу, Лил Бейби, Гъна, Секси Ред и Еминем. Сред по-известните му продукции са още „Nonstop“ на Дрейк и „Not Alike“ на Еминем.
През последните години Чембърс продължава да бъде сред най-търсените продуценти в хип-хоп индустрията. Той получава и втора номинация за „Грами“ за работата си по съвместния проект на Дрейк и 21 Savage.
Drake speaks out on the recent passing of Tay Keith and reveals Gucci Mane set him up over a female they both had dealings with and says Gucci dropped $250k on his head 💔😳— ﾒ (@Frvzed) June 18, 2026
“Gucci the biggest fraud in the game he got my boy out of here over a btch, but ain’t touch Pooh Shiesty” pic.twitter.com/8kkVYHMMQT
След новината за смъртта му множество музиканти, приятели и негови дългогодишни сътрудници изразиха съболезнованията си в социалните мрежи. Сред първите, които му отдадоха почит, беше рапърът BlocBoy JB, публикувал поредица от емоционални послания в Instagram.