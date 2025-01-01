Полицията разследва мощен взрив, избухнал в късните часове на 7 октомври в затворен нощен клуб в атинския квартал "Илисия", съобщи eKathimerini. Няма данни за пострадали при експлозията.

Говорителката на полицията Константина Димоглиду заяви пред телевизия Action 24 в сряда сутринта, че Дирекцията за борба с организираната престъпност (DAOE) е поела разследването и че не е изключена нито една възможна версия.

„Посоченият нощен клуб на улица „Михалакопулу“ никога досега не е попадал в полезрението на властите,“ каза Димоглиду и добави: „Ако в близост се е намирал пешеходец или преминаващ моторист, те можеха да бъдат тежко ранени“.

Първоначалните оценки сочат, че е използвано взривно устройство с голяма мощност. Според полицията взривът е повредил входа на клуба и паркиран автомобил отпред.

Разследващите са работили през нощта, събирайки записи от охранителни камери в района. Според гръцките медии властите се фокусират върху четирима души, засечени в близост до клуба малко преди експлозията.

Местен жител разказа пред вестник Kathimerini, че взривът е станал около 22:00 ч.:

„Чухме оглушителен шум. Първоначално си помислих, че е гръм, но беше твърде силно. Излязохме навън и видяхме пристигащи пожарни коли“, сподели свидетелят. „Клубът е затворен от години – чухме, че може би е щял скоро да отвори отново“, допълни той.