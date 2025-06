Хиляди хора излязоха снощи на улиците в Тел Авив, за да призоват за пореден път израелския министър-председате Бенямин Нетаняху да сложи край на войната в ивицата Газа и да издейства освобождаването на заложниците, които все още са държани от палестинската групировка "Хамас", предаде ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че до примирие в Газа може да се стигне "още следващата седмица".

В същото време израелски представители настояха, че по този въпрос не бива да има прекалено високи очаквания, посочва ДПА.

VIDEO | Large protest in Tel Aviv: Israelis demanding an end to the war and complete prisoner exchange. pic.twitter.com/urxZZSfJxB