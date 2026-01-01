Девет миньори загинаха при експлозия във въгледобивна мина в Колумбия, причинена от газ гризу, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Спасителните екипи са успели да спасят шест миньори, които са приети в местна болница в регион, разположен на 74 километра северно от столицата Богота, където подобен тип инциденти са често срещани, отбелязва АФП.

"Шестима миньори бяха спасени, а девет загинаха в мината Сутатауса в департамента Кундинамарка", съобщи Националната агенция за управление на мините.