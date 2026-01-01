Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски се закани да чака десетилетия, за да постигне целите си, предаде репортер на БГНЕС. По думите му правителството "няма да приеме конституционни промени, които пряко засягат македонската идентичност".

Вписването на българите в Конституцията на РСМ е условието за започването на преговори за членство в ЕС и отказът означава пълно блокиране на еворинтеграцията на страната, отбелязва БГНЕС.

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“, което е одобрено от всички страни-членки на ЕС. Според Преговорната рамка, за да стартират преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската Конституция. РСМ също така трябва да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него. Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Теодора Генчовска и Буяр Османи, постановява, че Скопие изразява съгласие следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като РСМ включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и два члена от своята Конституция. В същия протокол правителството на РСМ потвърждава ангажимента, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на „македонско малцинство“ в България. Протоколът също така предвижда противодействие на езика на омразата срещу българите и България, който се ползва с огромна институционална и медийна подкрепа, реабилитация на жертвите на комунистическия режим и отваряне на архивите на югослужбите.

Мицкоски: Никога няма да започна промени в Конституцията, докато ЕС и България не изпълнят условията

"Поради лошите, криминални и предателски политики на предишното правителство нашата позиция е такава, каквато е. Но това са исторически процеси - ние ще се борим. При нашия източен съсед политиците, за да приложат принципа на живковизма, чакаха десетилетия, за да се появят политици като тези от последните седем години. Така че, ако трябва и ние ще чакаме десетилетия. Но политики, които директно засягат нашата идентичност и същевременно не предлагат предвидимост и ясен край на процеса - нямам намерение, докато съм министър-председател, на всяка цена да влизам в такава авантюра“, каза Мицкоски в Охрид.

По повод на ясната позицията на Европейски съюз, който настоява за включване на българите в Конституцията като условие за започване на преговори за членствоо, премиерът каза следното: Няма да предприема подобна политическа авантюра на всяка цена.

„Можем да влезем в авантюра. Не игнорираме проблема - той е налице и беше създаден от предишните управляващи. Но без ясен край, без да знаем какво получава македонската общност в България и без ясни заключения от страна на Европейския съвет, нямаме намерение да влизаме в каквато и да е авантюра, която би ни вкарала отново в политическо блато“, каза той.

Според него РСМ под негово ръководство "ще остане сред водещите кандидати в процеса на евроинтеграция, но без компромиси, които биха застрашили националните позиции".

„Ще си свършим домашната работа. Нашата цел е да изпълним реформената програма и всички изисквания - да бъдем сред първите истински лидери в процеса, което вече правим. Да реализираме всички планове за действие, включително и този за малцинствата. Във всички останали аспекти сме най-добри в сравнение с останалите страни от Западните Балкани и съм убеден, че до юнския доклад ще бъдем на първо място. Ако някой смята, че промяната на Конституцията трябва да е условие, а във всичко останало да сме най-добри - тогава съжалявам, но тук няма да намери събеседник, без да са изпълнени и останалите условия“, подчерта Мицкоски.