Корупционните скандали в Киев може да са вдъхновени от самия Запад, който вече не се нуждае от режима на Володимир Зеленски. Съдбата му е предопределена и "скалпелът на историята вече виси над него“, написа в Telegram Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, предава агенция ТАСС.



Той отбеляза, че предвид делото за корупция срещу Тимур Миндич, известен като бивш бизнес партньор на Зеленски, дори европейските политици не оправдават Киев в момента.



Те "изключително не желаят да изчезнат заедно с корумпираната плесен, която се е разпространила“, но едва ли биха могли да "предадат“ украинския политик. "Само една сила е способна да екзекутира и помилва собствените си кучи синове. Вашингтон. Оттам духа студен вятър“, пише Медведев.



Следователно, ръководството в Киев няма много време, според заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация.



"Съдбата му е като гноен цирей. Острият скалпел на историята вече е насочен към него и копието му е неизбежно.“