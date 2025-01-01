Трима души са в критично състояние след като медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния, съобщиха американските медии. Местните власти заявиха, че екипите за спешна помощ са затворили някои ленти за движение.

Хеликоптерът се разби малко след 19:00 часа (5:00 ч. българско време) на магистрала 50 в източна посока в столицата на щата Сакраменто. Данните за проследяване на полета показват, че хеликоптерът е излетял от медицинския център на Калифорнийския университет в Дейвис само няколко минути по-рано, предаде АФП.

Пилот, медицинска сестра и парамедик са били на борда и са откарани в болница в критично състояние след катастрофата, съобщи пожарната служба в Сакраменто, цитирана от Си Ен Ен.

Не е имало пациенти на борда на хеликоптера и нито едно пътно превозно средство не било замесено в катастрофата, заявиха официални представители.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват хеликоптера да витае над редица автомобили, преди да се разбие до разделителната линия в облак от дим.

Свидетели помогнали на спасителите да вдигнат хеликоптера, за да достигнат до един човек, заклещен под него, казаха пожарни служители.

Офисът на Калифорнийската пътна полиция в Южен Сакраменто съобщи, че магистрала US-50 в източна посока и две отбивки към нея са „затворени с неизвестен час на отваряне“.

„Моля, използвайте алтернативни маршрути и очаквайте закъснения. Възможни са допълнителни затваряния и задръствания в района“, написа офисът.

Причината за катастрофата все още се разследва, а офисът на шерифа на окръг Сакраменто съобщи, че помага на пътната полиция.

Членът на общинския съвет на Сакраменто Лиса Каплан публикува снимки, на които се виждат дълги колони от автомобили по магистралата, и посочи, че магистралата е „блокирана“.

Данните на Федералната авиационна администрация на САЩ показват, че хеликоптерът е регистриран на името на REACH Air Medical Services.

Кирстен Гурменди, директор по връзки с обществеността в Global Medical Response, компанията майка на REACH, заяви, че компанията е информирана за инцидента и че на борда не е имало пациенти.

„В момента установяваме подробностите около инцидента, както и състоянието на екипажа на REACH, който е бил откаран в болници в района“, каза Гурменди.