Бившият президент на Европейската централна банка Марио Драги бе удостоен с наградата "Карл Велики" за 2026 г. за приноса си към европейското единство, съобщи Франс прес. Организаторите отправиха предупреждение, че Европа спешно трябва да укрепи икономическата си основа.

"Ситуацията е сериозна", заяви германският депутат Армин Лашет, председател на комисията за подбор на престижната награда. По думите му Европа не трябва да се превръща "в пешка в ръцете на чужди сили" на фона на нарастващите геополитически кризи.

Лашет подчерта, че ако Европа не бъде икономически конкурентоспособна, тя няма да разполага с необходимите финансови, технологични и индустриални основи, за да гарантира дългосрочната си сигурност.

Италианският премиер Марио Драги подаде оставка

Драги е широко признат за ключовата си роля в стабилизирането на еврото по време на дълговата криза в еврозоната, след като през 2012 г. обеща да направи "всичко необходимо", за да защити единната валута. Оттогава той последователно призовава Европейския съюз да задълбочи икономическата си интеграция, за да може по-успешно да се конкурира със Съединените щати и Китай.



"Решението за наградата идва в момент, когато Европа може би никога не е имала толкова много врагове, колкото днес, както вътрешни, така и външни," каза 78-годишният бивш ръководител на ЕЦБ в кратка благодарствена реч, излъчена по видео.

"Трябва да станем по-силни: по-силни военно, икономически и политически," добави той.