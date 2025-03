"Тауър бридж", уникалният подвижен висящ мост над река Темза и една от големите туристически забележителности в Лондон, беше затворен, след като мъж се изкачи по металните перила, предава БНР .

Лондонската полиция отцепи моста, като заяви, че го затваря за движението на коли и пешеходци и посъветва хората да избягват района.

@BBCBreaking Tower Bridge currently shut down after a man climbs the railing. pic.twitter.com/nTyDrAoZow