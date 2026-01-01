Според нови съобщения от Бъкингамския дворец, отношенията между британския монарх Чарлз III и неговия наследник са се влошили, съобщава Cosmopolitan.

Източници, близки до кралския двор, твърдят, че напрежението между краля и принца на Уелс е достигнало своя връх, при който и двете страни изпитват „истински гняв“ една към друга.

Конфликтът ескалира, след като принц Уилям умишлено е игнорирал премиерата на документалния филм на баща си „В търсене на хармония: Визията на един крал“ в замъка Уиндзор. След това те са спрели да говорят. Един придворен дори е заявил, че Чарлз III сега има повече проблеми с принц Уилям, отколкото с принц Хари, тъй като последният е емоционален и предсказуем, докато наследникът на трона е пресметлив и инатлив.

Основната причина за раздора е борбата за влияние и власт. „Те се сблъскват, защото са твърде сходни. И двамата си вярват, че са прави. Нито един от двамата не се предава лесно“, обясни източникът.

Напрежението се натрупва от дълго време: още през декември се появиха съобщения, че Чарлз е недоволен от разказа, че Уилям вече е поел юздите на властта, след като е чакал цял живот за трона.

По-рано беше съобщено, че британският политически анализатор Нийл Гардинър е призовал крал Чарлз III да лиши принц Хари и Меган Маркъл от кралските им титли, след като са спечелили награда за правата на човека.