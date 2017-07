Конгресмен се извини за видеозапис, който направил в Аушвиц (ВИДЕО)

Everyone has the right to personal reflections. However, inside a former gas chamber, there should be mournful silence. It's not a stage. https://t.co/AN5aA1bYEU — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 4 юли 2017 г.

This is what all visitors see at the entrance to the building where first homicidal gas chambers of Auschwitz was created by the SS. pic.twitter.com/6Mm5gTkfSl — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 4 юли 2017 г.

Американски конгресмен се извини за видеозапис, който заснел в някогашнияна територията на, въпреки изискването към посетителите да пазят мълчание, предаде АФП.Републиканецът, нов член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ от щата Луизиана, публикува неколкоминутния материал, на който показва, например, мястото, откъдето е бил пускан газ. На записа 55-годишният, като на моменти видеото има музикален фон."Ето защо сигурността на нашата територия трябва да бъде засилена, а нашата армия - да бъде непобедима", казва, например, бившият шериф в газова камера. На излизане той прави извода, че "е трудно човек да напусне газовата камера и пещите без да почувства непоколебим ангажимент да защитава Съединените щати от злото, което съществува по света".Ръководството на музея, в който е превърнат бившият концлагер, осъди поведението на Хигинс., написа то в Twitter.След два дни полемика Хигинс, който е известен с острия си език срещу престъпните банди и радикализираните мюсюлмани, премахна видеото от уважение към онези, на които може да е причинил болка. В комюнике той поднесе "своите искрени извинения".обаче. Той отбеляза, че Хигинс се представя като приятел на Израел, но не е споменал евреите или Холокоста в своя видеоматериал.