Колумбийският президент Густаво Петро съобщи, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп на 3 февруари, предаде Ройтерс.

Тръмп миналата седмица заяви след телефонен разговор с Петро, че вече тече подготовка за посещение на колумбийския президент в Белия дом. Броени дни по-рано Тръмп заплаши Колумбия с военни действия.

Рязък обрат: Тръмп кани колумбийския президент в Белия дом

"Ще видим резултатите от тази среща, тя е от решаващо значение. Имам желанието колумбийците във всички части на страната да не страдат и да могат да живеят в мир", заяви Петро по време на заседание на правителството.