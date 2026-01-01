Китаристът на AC/DC Стиви Йънг е приет в болница в Буенос Айрес, след като се е почувствал зле дни преди планираните разпродадени концерти на групата в града. Това съобщи The Guardian.

Според организатора на събитието китаристът на легендарната австралийска рок група преминава медицински изследвания, но е в добро настроение, като се очаква да излезе на сцената.

Групата трябва да изнесе концерти в аржентинската столица като част от световното си турне Power Up.

Йънг, племенник на покойния основател на групата Малкълм Йънг, „не се е чувствал добре. Като предпазна мярка е бил приет в местна болница, където му се прави пълен набор от изследвания“, се казва в изявление, разпространено в четвъртък от организатора.

Причините за състоянието на 69-годишния Йънг не се уточняват.

„Стиви се чувства добре и е в добро настроение. Той с нетърпение очаква да се качи на сцената в понеделник“, заяви говорител.

AC/DC са насрочили три концерта на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес – с капацитет до 85 000 души – на 23, 27 и 31 март. Първата дата се разпродаде бързо, което накара групата да насрочи още два концерта.

Стиви Йънг е китарист на групата от 2014 г., когато чичо му се оттегли поради здравословни проблеми.

Турнето е кръстено на последния албум на AC/DC - Power Up, издаден през 2020 г. в памет на Малкълм Йънг, който почина през 2017 г.

Малкълм основава групата в Сидни, Австралия, заедно с по-малкия си брат Ангъс през 1973 г. Оттогава съставът се е променял няколко пъти и в момента включва Брайън Джонсън (вокали), Ангъс Йънг (китара), Стиви Йънг (ритъм китара), Мат Лауг (барабани) и Крис Чейни (бас).