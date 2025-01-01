Известният турски журналист Хакан Тосун почина късно снощи, след като в събота бе нападнат от двама души на улица в Истанбул, съобщиха Франс прес и сайтът Хаберлер.

Тосун е известен в Турция със своите репортажи и документални филми за борбата за опазване на околната среда и облагородяване на кварталите. Според записи от охранителни камери, разпространени в турските медии, 50-годишният журналист е намерен в безсъзнание, след като е бил нападнат от двама души, докато се е разхождал по една от улиците в града. По данни на полицията в Истанбул нападателите му са арестувани в неделя.

Новината за смъртта на журналиста предизвика реакция от турската опозиция и журналистическите асоциации в страната, които осъдиха случая като „подозрителна смърт“, отбелязва Франс прес. „Тази неприемлива и позорна атака е насочена не само към един журналист, но и към истината, свободата на пресата и правото на информация“, коментира Бурханеттин Булут, съпредседател на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП).

„Хакан Тосун беше журналист, който търсеше истината, и защитник на природата и живота. Изясняването на всички аспекти на тази подозрителна смърт е изискване за свободата на печата и зачитането на правото на живот“, написаха от турската прокюрдска партия ДЕМ в официалния си профил в Екс.