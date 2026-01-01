Албанският премиер Еди Рама се е срещнал с Иванка Тръмп, дъщерята на американския президент Доналд Тръмп, и група международни архитекти, заедно с които двамата са вечеряли в албанския град Вльора, предаде АТА.

По информация на АТА по време на вечерята, която се е състояла снощи, са обсъдени нови проекти за развитие и идеи, свързани със стратегически инвестиции в района на Вльора.

Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Къшнър, които вчера пристигнаха във Вльора, и преди са изразявали интерес към проекти за развитие в града и околните райони и албанския остров Сазан – зони, считани за места с висок стратегически и туристически потенциал, отбелязва АТА.

Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Къшнър посещават Вльора не за първи път. Двамата прекараха няколко дни в крайбрежния град по време на лятната си ваканция през юни м.г., припомня АТА.

На 27 декември 2023 г. голямата международна туристическа компания „Атлантик Инкюбейтър Партнърс“ (Atlantic Incubator Partners LLC), ръководена от Джаред Къшнър, внесе предложение в Албанската агенция за инвестиционно развитие (AIDA) за инвестиционен проект на остров Сазан.

На 30 декември 2024 г. компанията на Джаред Къшнър получи статут на стратегически инвеститор за изграждането на луксозен курорт на острова от Комитета за стратегически инвестиции, ръководен от премиера Еди Рама.

Според решението на Комитета за стратегически инвестиции (KIS), проектът на остров Сазан се очаква да включва инвестиция от 1,4 милиарда евро, като е планирано строителството да обхване 8 процента от острова или 45 хектара. Стратегическият инвестиционен проект включва изграждането на ексклузивни вили с цел развитие на висок клас туризъм.