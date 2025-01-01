ЮНЕСКО даде първоначалното си одобрение за включването на италианската кухня в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството, предаде агенция АПА.

В своята техническа оценка международни експерти препоръчват италианската кухня да бъде официално включена в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Тази оценка формира основата за окончателното политическо решение, което международният комитет на ЮНЕСКО ще вземе на срещата си, която ще се състои между 8 и 13 декември в Ню Делхи, Индия.

Италианската кухня е определена в официалното досие на заявлението като съвкупност от социални практики, ритуали и жестове, основани на задълбочени познания от страна на местните общности. Тази мозайка от традиции отразява биокултурното разнообразие на страната, се посочва още в документа, който е активно подкрепен от правителството под ръководството на министър-председателя на страната Джорджия Мелони, допълва още АПА.