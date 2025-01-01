Хуманоидни роботи подпомагат обучението в приобщаващото образование в Сърбия, предават местните медии.

Министърът на образованието Деян Вук Станкович присъства на тържественото предаване на хуманоидни роботи на ресурсните центрове за приобщаващо образование.

Той оцени, че това е иновация в образователната система, която ще даде възможност на най-чувствителната група ученици да учат и да напредват по-лесно.

Става въпрос за 11 хуманоидни робота в Ресурсния център на начално училище „Радивой Попович“ в Белград. Роботите са високотехнологично средство за подкрепа в обучителния процес на деца със забавено развитие.

"Приобщаващото образование в Сърбия се подобрява и страната е в крак със съвременния свят по отношение на педагогическите и приобщаващите практики и методи", каза пред ТАНЮГ министър Станкович.