Все повече българи купуват ваканционни имоти по крайбрежието на Кавала – от Неа Перамос и Ираклица до Офринио – превръщайки района в „българска Ривиера“. До края на миналата година 3 228 български граждани са декларирали недвижими имоти в Гърция. Около половината клиенти на местните брокери са именно българи, пише гръцкият вестник „Катимерини“.

Засиленото търсене е довело до рязък скок на цените. В Тузла (Офринио) стойността на имотите е скочила от 900 на 2 500 евро/кв.м. за десетилетие, а свободни парцели почти не са останали. Много от новите собственици инвестират и в краткосрочни наеми. В Неа Перамос цените са се удвоили, а нови проекти се разпродават още преди строежът да започне.

За местната икономика това носи истинско оживление и удължаване на туристическия сезон. Ресторантьори и хотелиери признават, че българите пълнят заведенията и през септември, когато преди години селата опустяваха. Мнозина признават, че без българските купувачи и туристи местната икономика трудно би се развивала в този мащаб. Младото поколение вижда предимно положителни страни – нови инвестиции, повече работа и по-дълъг туристически сезон.